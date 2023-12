Ludowcy po ośmiu latach wracają do resortu rolnictwa. W latach 2007-2015 szefem tego ministerstwa był Marek Sawicki , a w erze Prawa i Sprawiedliwości sternik resortu zmieniał się wyjątkowo często. Nowym ministrem rolnictwa w rządzie Donalda Tuska zostanie Czesław Siekierski , jeden z bardziej rozpoznawalnych polityków PSL.

Przyszły minister rolnictwa na emeryturę nie narzeka

Siekierski był posłem Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2019, a teraz może się cieszyć tzw. emeryturą statutową z PE w wysokości blisko 40 tys. euro rocznie . Ponad 20 tys. euro rocznie to natomiast tzw. emerytura z dobrowolnego ubezpieczenia posłów do PE.