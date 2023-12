Rockman w nowym rządzie Donalda Tuska

Wcześniej jednak oddawał się nietypowej - jak na parlamentarzystę - pasji. O ile przy Wiejskiej to Paweł Kukiz jest najbardziej znanym rockmanem, tak o muzycznej miłości Wieczorka nie każdy mógł słyszeć. Polityk w latach 80. współtworzył szczeciński zespół Vinders . To brzmienia jeszcze ostrzejsze niż te znane z przebojów Kukiza. Vinders to zespół heavymetalowy, który brał udział w takich imprezach, jak Rockorama w 1981, gdzie gwiazdą imprezy była amerykańska formacja The Space.