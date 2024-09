Prof. Matczak nie wytrzymał. "Nie wycierajcie sobie moim nazwiskiem twarzy"

- Nawet wasz prawnik prof. Matczak mówi, że to może być traktowane jako naciski na PKW - rzucił Kowalski w kierunku Krzysztofa Kwiatkowskiego z PO, którego komitet zgłosił zastrzeżenia do PKW ws. finansowania spotu wyborczego szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

"Nie wycierajcie sobie moim nazwiskiem twarzy"

Zwracając się do Kowalskiego stwierdził, że może to być dla niego "trudne do zrozumienia, bo ślepo popierał niszczenie jakichkolwiek niezależnych instytucji". "(...) Nie wycierajcie sobie moim nazwiskiem swoich antydemokratycznych, antypraworządnościowych twarzy " - zakończył profesor.

Kowalski odpowiada Matczakowi: "Kiedyś się pan odetnie od ekipy Tuska"

Kowalski ocenił, że obecna władza dopuściła do "rozwalenia prokuratury, mediów publicznych, zamykania posłów, więzienia księdza, torturowania kobiet w aresztach, atakowanie sędziów". Zaznaczył, że te działania nie pozostaną bezkarne. "Jest pan inteligentnym człowiekiem i ufam, że widzi pan do czego doprowadziła wasza nienawiść do Polski, demokracji i Konstytucji" - napisał do Matczaka, którego uznaje za "prawnika obozu rządzącego".