Afera wizowa "zamiatana pod dywan"?

Osajda zeznał w marcu, że przez miesiące Zjednoczona Prawica próbowała aferę wizową ukryć i zamieść pod dywan. Podkreślał, że bez jego woli został wmieszany w rozgrywki polityczne na najwyższym szczeblu, a celem nadrzędnym PiS było to, by temat afery nie zdominował kampanii wyborczej.

Osajda powiedział też, że decyzja o zwolnieniu go z pracy w MSZ została podjęta w siedzibie PiS przez członka sztabu wyborczego partii, o czym dowiedział się od Palego.

Z kolei Pali zapewnił, że decyzja o zwolnieniu go z pracy nie zapadła w sztabie wyborczym PiS. Stwierdził też, że zeznania Osajdy przedstawiały zmanipulowaną rzeczywistość, a miejscami były kłamstwem.

Pali w lipcu relacjonował też komisji m.in. spotkanie z Osajdą w MSZ z października 2023. W trakcie tej rozmowy Osajda miał przedstawić pozew przeciwko resortowi za jego zwolnienie i zaproponować ugodę , by polubownie rozwiązać spór prawny.

Pali zeznał, że podczas spotkania Osajda wyciągnął z teczki "kilka opakowań leków wskazując, że w związku z leczeniem psychiatrycznym przechodzi terapię lekami psychotropowymi". Pali wnioskował jednocześnie do komisji, by sprawdziła historię leczenia Osajdy, gdyż podczas składania zeznań mógł być pod wpływem leków.

- Jest to kluczowe, jeśli chodzi o jakąkolwiek wartość dowodową jego słów - ocenił wówczas Pali.

Komisja ds. afery wizowej. Jakub Osajda: Nigdy nie leczyłem się psychiatrycznie

Osajda w środę zapewnił: "nigdy nie leczyłem się psychiatrycznie, nie miałem żadnych problemów z psychiką" . Zaznaczył jednocześnie, że we wrześniu 2023 r., kiedy jego nazwisko zostało przypisane do wielkiej medialnej afery znalazł się w stanie ogromnej presji.

W trakcie konfrontacji poruszono kwestię Edgara Kobosa, asystenta ówczesnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka . Pali w lipcu zeznał, że Osajda w kwietniu 2023 r. starał się zaaranżować jego spotkanie z Kobosem, ale finalnie do niego nie doszło.

Komisja śledcza skonfrontowała świadków. W tle groźny i usuwane wiadomości

W marcu Osajda zeznał, że od dnia, gdy został zwolniony z pracy (15 września 2030 roku) Pali wielokrotnie kontaktował się z nim i jego ciężarną żoną "w celu pilnowania, by nie kontaktował się z mediami". Świadek twierdzi, że otrzymywał podobne wiadomości do wyborów parlamentarnych, czyli do 15 października.