- To jest pięć tysięcy dokumentów, faktur, przelewów, materiałów graficznych. One zostaną przekazane prokuraturze. Dotyczą nielegalnego wykorzystania środków finansowych m. in. Fundacji KGHM Polska Miedź, Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz spółki Berm w celu promowania kandydatów komitetu wyborczego PiS w ramach kampanii wyborczej, z pokrzywdzeniem wyżej wymienionych przeze mnie osób prawnych oraz naruszeniami Kodeksu karnego - mówił europoseł.

