Dariusz Joński z klubu KO wskazywał, że taniej jest podróżować na trasie Gdańsk-Kraków samolotem, niż pociągiem. Jednocześnie podnosił kwestię standardów w PKP. Jako przykład podał trasę Łódź-Warszawa. Odcinek był remontowany przez 10 lat. Poseł przedstawił odpowiedź ministerstwa na swoją interpelację o czas spóźnienia pociągów na tej trasie w ciągu ostatniego kwartału. To 10 tysięcy minut.

- Minister Patkowski przychodzi i mówi: "Skąd mam wziąć"? To panu pokazujemy. Naprawdę, Telewizja Publiczna, w roku wyborczym PiS musi trzy miliardy na swoją kampanię wydać? A może dajcie to ludziom? Niech taniej podróżują - mówił Joński.

Paulina Matysiak z partii Razem argumentowała, że rozwiązaniem jest zerowy VAT na bilety kolejowe. Krytyczna dla PKP i rządu była również Gill-Piątek. - PKP to jest państwo w państwie, które kompletnie nie rozumie społecznych potrzeb (...). Panowie jeżdżący limuzynami zupełnie nie wiedzą jaka jest rzeczywistość ludzi, którzy muszą pociągiem dojeżdżać do pracy i to codziennie. (...) Wsiedlibyście w te pociągi i posłuchali, co ludzie o was mówią - mówiła posłanka do rządzących.

Posłankom i posłom opozycji odpowiedziała Anna Paluch z PiS. - Te wypowiedzi świadczą głównie o rozchwianiu emocjonalnym i zmęczeniu faktem przebywania siedem lat w opozycji, bo od meritum jest daleko. (...) Wy jesteście jak ten nabolały, nostalgiczny, przeziębiony, apolityczny inteligent, który widzi, że dom, że drzewo, a nie widzi całości problemu. Nie widzicie wojny, która jest 300 kilometrów stąd, nie widzicie, że Rosja nakręcała ceny surowców energetycznych, że cena energii drastycznie wzrosła. Zachowujecie się tak, jakby brakowało wam inteligencji o umiejętności kojarzenia skutku z przyczyną - oceniła posłanka PiS.