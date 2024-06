Kandydat PiS na prezydenta wielką niewiadomą. Ankietowani mieli problem

Badani mogli wskazać również innego kandydata lub wybrać odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". To właśnie ta ostatnia opcja cieszyła się największą popularnością - wskazało ją 42,3 procent ankietowanych . Oznacza to, że Polacy mają problem ze wskazaniem odpowiedniego nazwiska z PiS , które stanie do walki o urząd prezydenta Polski.

Wybory prezydenckie 2025. Spore poparcie dla Mateusza Morawieckiego

Wybory prezydenckie 2025. Jarosław Kaczyński o Mateuszu Morawieckim

- On jest wyjątkowo zdolny i go cenię, ale chodzi o to, że chcemy postawić na kogoś, kto ma realną szansę wygrać - powiedział prezes PiS o kandydaturze Mateusza Morawieckiego na prezydenta. Jarosław Kaczyński dodał jednak, że "byłoby skrajnie nierozsądne", aby nie umieścić byłego premiera na liście kandydatów, choć nie jest on