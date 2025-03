W zaplanowanych na wtorek przedterminowych wyborach do grenlandzkiego parlamentu (Inatsisartut) startuje sześć partii, ale jedynie jedna Naleraq opowiada się za sojuszem z USA . Głównym tematem kampanii wyborczej jest dążenie do niepodległości , za którą opowiada się większość polityków.

Premier Egede w przypadku, jeśli jego lewicowa partia IA (Inuit Ataqatigiit) wygra wybory, zapowiada próbę stworzenia rządu jedności narodowej złożony z ugrupowań popierających niepodległość. - Chciałbym, aby nowy rząd określił sposób, w jaki to osiągniemy - podkreślił Egede.

Trump do mieszkańców Grenlandii: Dołączcie do Najwspanialszego Narodu

W ubiegłym tygodniu Trump w przemówieniu w Kongresie po raz kolejny powtórzył, że ma zamiar przejąć Grenlandię. - Dostaniemy ją w ten, czy inny sposób - zapowiedział. We wtorek Donald Trump ponowił ofertę dołączenia Grenlandii do USA.

"Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają prawo mieszkańców Grenlandii do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości. Nadal będziemy dbać o wasze BEZPIECZEŃSTWO, tak jak robiliśmy to od II wojny światowej. Jesteśmy gotowi ZAINWESTOWAĆ MILIARDY DOLARÓW, aby stworzyć nowe miejsca pracy i UCZYNIĆ was BOGATYMI" - napisał Trump na portalu Truth Social.