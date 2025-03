Nie przekonuje to jednak Korei Północnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju ostrzegło w poniedziałek, że ćwiczenia Freedom Shield mogą wywołać "fizyczny konflikt" na Półwyspie Koreańskim. "To niebezpieczny prowokacyjny akt, prowadzący do napiętej sytuacji na Półwyspie Koreańskim, który może skutkować fizycznym konfliktem między obiema stronami, wywołanym przypadkowym pojedynczym strzałem" - czytamy w oświadczeniu.