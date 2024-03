Jarosław Kaczyński zapowiedział wielki marsz. Wskazał datę

Na początek swojego przemówienia szef największej partii opozycyjnej stwierdził, że polska wieść była przez dziesięciolecia eksploatowana przez rządzących - zarówno w czasach PRL, jak i w III RP. - To sprowadzało się do tego, że miały rozwijać się miasta, te największe. Rzecz w tym, że nigdzie na świecie taka koncepcja się nie sprawdziła - ocenił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński zapowiedział marsz. Odbędzie się 18 maja w Warszawie

Prezes PiS stwierdził, że celem polityki jego partii jest wyrównywanie szans między wsiami a miastami. - Nasi poprzednicy (obecny obóz władzy - red.) prowadzili politykę eksploatacyjną z elementem likwidatorskim. (...) To się sprowadzało to utrudniania życia na wsiach - powiedział i dodał, że należy się temu przeciwstawiać.

- My to traktujemy bardzo poważnie, dlatego na 18 maja planujemy wielki marsz w Warszawie, który będzie nawiązywał do marszu z 11 stycznia - zapowiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wskazał, że główną intencją demonstracji będzie skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu wzywającą do odrzucenia europejskiego Zielonego Ładu i wprowadzenia ograniczeń na import ukraińskiego zboże.