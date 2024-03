W sobotę o godzinie 10:00 rozpoczyna się spotkanie Donalda Tuska z rolnikami. Rozmowy odbywają się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. Premier ma zaraportować działania, do których zobowiązał się na poprzednim spotkaniu.

- Żeby to było jasne - ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuje o działaniach jakie podjęliśmy i o szanse na rezultaty tych działań - mówił przed spotkaniem Donald Tusk.

Według rolników na spotkaniu 29 lutego ze strony rządu " zabrakło konkretów ". W związku z tym protesty były kontynuowane, a 6 marca doszło do zablokowania Warszawy. Według policyjnych danych udział w wydarzeniu wzięło około 30 tysięcy osób .

Rolnicy żądają konkretów. Są gotowi zawiesić protesty

Protestujący rolnicy mają jednak nadzieję na złagodzenie sporu i dojście do kompromisu. Ich przedstawiciele podali, że mają opracowaną własną formę Zielonego Ładu i na sobotnim spotkaniu chcą ją przedstawić rządowi.

- Myślę, że też będziemy musieli w jakiś sposób wyrazić swoje niezadowolenie, ale też jedziemy z przesłaniem. Mamy formę stworzonego przez rolników Zielonego Ładu. Chcemy panu premierowi to przedstawić, panu ministrowi Siekierskiemu, po to, żeby mogli pojechać do Brukseli z konkretami - dodał.