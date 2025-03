Samolot z uchodźcami w Niemczech. To kolejny taki transport

Samolot z uchodźcami z Afganistanu wylądował w Hanowerze. Na pokładzie znajdowało się 174 pasażerów - to głównie kobiety i dzieci. Większość osób ma trafić bezpośrednio do ośrodka recepcyjnego. Był to kolejny taki lot w ostatnich miesiącach. Media przypomniały, że mająca wejść w skład nowej koalicji rządzącej CSU apelowała o zaprzestanie takich przewozów do czasu utworzenia nowego gabinetu.