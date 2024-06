Prezes PiS Jarosław Kaczyński w obliczu buntu części radnych PiS i braku możliwości wyboru marszałka województwa małopolskiego uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłyby nowe wybory. Na to się jednak nie zanosi. - Ci, którzy się wyborów boją, zrobią wszystko, by do nich nie dopuścić - mówi prezes PiS. I nie zostawia suchej nitki na radnych. - Pewna część partii, nie taka duża, wykazała się tym, co w polityce jest bardzo niebezpieczne i dyskwalifikuje polityka, czyli bardzo niską odpornością psychiczną - ocenia Jarosław Kaczyński.