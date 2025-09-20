W skrócie Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w Polsce, choć odsetek ten spadł w porównaniu do poprzednich badań.

Najbardziej otwarci na obecność Ukraińców są wyborcy koalicji rządzącej, podczas gdy sympatycy PiS i Konfederacji są nieco bardziej podzieleni.

Sondaż przeprowadzono na przełomie sierpnia i września 2025 roku wśród 1000 osób, metodą CATI&CAWI.

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowany zapytano: "Jak ocenia pan/pani obecność Ukraińców w Polsce, m.in. to, w jaki sposób integrują się ze społeczeństwem?".

Jak Polacy oceniają obecność Ukraińców w kraju? Jest nowy sondaż

Łącznie 52,7 proc. respondentów pozytywnie ocenia obecność obywateli Ukrainy w naszym kraju, z czego 5,5 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 47,2 proc. "raczej pozytywnie.

Odmiennego zdania jest z kolei w sumie 37 proc. ankietowanych - 21 proc. wskazało odpowiedź "raczej negatywnie", natomiast 16 proc. "zdecydowanie negatywnie". 10,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

To samo pytanie zadano Polkom i Polakom także w badaniu, które przeprowadzono w styczniu tego roku. Odpowiedzi udzielone we wrześniowym badaniu wyraźnie różnią się od tych sprzed kilku miesięcy.

Wówczas łącznie 55,3 proc. ankietowanych pozytywnie oceniało obecność Ukraińców w Polsce, a przeciwnego zdania było 33 proc.

Identyczny sondaż przeprowadzono także w 2023 roku. W publikacji Wirtualnej Polski podkreślono, że między wrześniem 2023 roku a wrześniem bieżącego roku "odsetek pozytywnych ocen stosunku do Ukraińców mieszkających w Polsce spadł o 11,7 pkt. proc., a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 7,5 pkt. proc.".

Sondaż. Obecność Ukraińców w Polsce. Tak odpowiadali wyborcy koalicji rządzącej i opozycji

W najnowszym sondażu United Surveys wyszczególniono także odpowiedzi sympatyków konkretnych ugrupowań politycznych. Z badania wynika, że najlepiej obecność obywateli Ukrainy w naszym kraju oceniają wyborcy koalicji rządzącej - w sumie 62 proc.

W tej grupie odnotowano także 32 proc. negatywnych wskazań. 6 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Nieco inaczej prezentują się odpowiedzi udzielone przez sympatyków PiS i Konfederacji. Łącznie 49 proc. ankietowanych w tej grupie pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w Polsce, a odmiennego zdania jest 40 proc. Zdania w tej kwestii nie ma 11 proc.

Wyborcy partii, które nie zostały uwzględnione w badaniu odpowiedzieli następująco: 41 proc. pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w naszym kraju i tyle samo ocenia ją negatywnie. 18 proc. nie ma zdania.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 28 sierpnia - 1 września 2025 r. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

