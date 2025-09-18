W skrócie 70 procent Polaków deklaruje chęć pozostania w kraju na wypadek rosyjskiej agresji.

Poziom zaufania do Wojska Polskiego osiągnął rekordowe 93,9 procent.

62 procent badanych wierzy, że prezydent i premier będą współpracować w razie zagrożenia.

Ankieterzy zapytali Polaków o to, czy planują wyjazd z kraju w razie rosyjskiej agresji na nasz kraj.

Na tak postawione pytanie jedynie 30 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Kolejne 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco.

- Jestem raczej mile zdziwiony, obawiałem się, że zobaczę tu proporcje zbliżone do pól na pół - przekazał w rozmowie z "SE" major Arkadiusz Kups.

- Rozumiem, że w razie wojny wyjechać chce matka z dzieckiem, ale ten, kto ma bronić ojczyzny, kto ma stanąć na granicy, musi zostać. Mam nadzieję, że deklaracje nie odbiegają tu od rzeczywistości i ten wskaźnik nie jest zawyżony - dodał wojskowy.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Sondaż. Co zrobią Polacy, jeśli Rosja nas napadnie? Znamy wyniki

Z kolei w środę PAP opublikowała badanie, które pokazało poziom zaufania Polaków do Wojska Polskiego.

Z sondażu wynika, że zaufanie do armii osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS i wynosi 93,9 proc.

Niemal 38 proc. badanych deklaruje, że "zdecydowanie ufa" armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność (łącznie "raczej nie ufam" i "zdecydowanie nie ufam") pozostaje na poziomie 2,6 proc.

Do części badania poświęconej wojsku odniósł się w sieci premier Donald Tusk. "Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność w chwili próby. Polska dała całemu światu przykład odwagi, odpowiedzialności i narodowej solidarności w obliczu zagrożenia" - napisał na platformie X.

"Nie pozwólmy nikomu tego zmarnować. Nikomu!" - zaapelował szef rządu.

Prezydent i premier będą mówić jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa? Nowy sondaż

W opublikowanym we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" respondentów zapytano czy wierzą, że prezydent i premier będą mówić jednym głosem w przypadku zagrożenia militarnego.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 62 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 38 proc.

