W skrócie Zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło rekordowy poziom 93,9 proc. według sondażu IBRiS, odnotowując stały wzrost od 2016 roku.

NATO zyskało większe zaufanie w oczach Polaków, natomiast Unia Europejska zanotowała spadek zaufania, z rosnącą nieufnością społeczeństwa.

W przypadku zagrożenia militarnego 62 proc. Polaków wierzy, że prezydent i premier będą działać wspólnie, choć 38 proc. jest innego zdania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sondaż dla PAP pokazał, że zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS, notując we wrześniu 2025 r. 93,9 proc. pozytywnych wskazań. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 punktu procentowego.

Zaufanie Polaków do wojska. Jest najnowszy sondaż

Według IBRiS niemal 38 proc. badanych deklaruje, że "zdecydowanie ufa" armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność (łącznie "raczej nie ufam" i "zdecydowanie nie ufam") pozostaje na symbolicznym poziomie 2,6 proc.

Z badania wynika, że również NATO umacnia swoją pozycję w oczach Polaków, ciesząc się zaufaniem na poziomie 75,7 proc. Jest to wzrost o 1,7 p.p. od października 2024 r. Pomimo wahań w przeszłości - od 60,7 proc. w 2016 roku do 81,9 proc. w 2022 roku - NATO utrzymuje wysoki poziom poparcia, będąc postrzegane jako kluczowy element bezpieczeństwa narodowego.

- Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak bieżąca sytuacja geopolityczna redefiniuje hierarchię zaufania w Polsce. W obliczu zagrożenia militarnego za wschodnią granicą społeczeństwo naturalnie zwraca się w stronę instytucji, które są postrzegane jako fundamentalne dla obronności. Wojsko i NATO biją rekordy, ponieważ w oczach Polaków stanowią oparcie i gwarancję bezpieczeństwa - ocenił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Co z zaufaniem do Unii Europejskiej? "Traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań"

Badanie pokazało, że w przeciwieństwie do rosnącego zaufania do instytucji obronnych Unia Europejska odnotowuje jego spadek. Poziom zaufania do UE spadł o 4,4 p.p. w ciągu ostatniego roku, z 54,7 proc. w październiku 2024 r. do 50,3 proc. we wrześniu 2025 r.

Analiza szczegółowych danych wskazuje na duży wzrost nieufności. Łączny odsetek Polaków nieufających Unii wzrósł o 11,1 p.p., osiągając we wrześniu 2025 r. 43,8 proc. To najwyższy poziom nieufności odnotowany w ostatnich latach. W szczególności odsetek osób, które "raczej nie ufają", wzrósł z 14,3 proc. do 23,4 proc.

- Spadek zaufania do Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że jej rola - postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna - traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań. Rośnie polaryzacja i brak zaufania, co pokazuje, że Polacy krytyczniej oceniają tę instytucję w kontekście aktualnych potrzeb - dodał Smogorzewski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.

Zagrożenie militarne a wspólne stanowisko prezydenta i premiera. Polacy ocenili w sondażu

Z kolei w opublikowanym we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" respondentów zapytano czy wierzą, że zgodnie z deklaracjami prezydent i premier będą mówić jednym głosem w przypadku zagrożenia militarnego.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 62 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 38 proc. Odpowiedzi osób niezdecydowanych zostały pominięte.

Badanie zrealizowano 10 i 11 września CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Co uszkodziło dom w Wyrykach? Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie chcę mówić o żadnym zatajeniu Polsat News Polsat News