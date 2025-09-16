W skrócie Mniej niż połowa Ukraińców wierzy, że wojna z Rosją zakończy się przed 2027 rokiem.

62 procent obywateli Ukrainy deklaruje gotowość znoszenia wojny tak długo, jak będzie to konieczne.

Najwięcej, bo 32 procent ankietowanych, uważa, że konflikt zakończy się w 2027 roku lub później.

W najnowszym sondażu odpowiedzi udzielały jedynie osoby, które uważają, że istnieje szansa na zakończenie wojny z Rosją.

Ankieterzy zapytali Ukraińców, kiedy ich zdaniem wojna może się skończyć. 18 proc. respondentów spodziewa się zakończenia konfliktu do końca 2025 roku.

Na rok 2026 wskazało natomiast 27 proc. pytanych.

Najwięcej, bo 32 proc. odpowiedziało, że konflikt zakończy się w 2027 roku lub jeszcze później.

Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 23 proc. ankietowanych.

Wojna w Ukrainie. Sondaż. Obywatele są wciąż zdeterminowani

W badaniu zapytano również, czy Ukraińcy są gotowi znosić wojnę, tak długo, jak będzie to konieczne.

62 proc. obywateli odpowiedziało twierdząco. To wynik identyczny, jak ten z sondażu z początku czerwca 2025 roku.

Cztery procent ankietowanych odpowiedziało, że jest w stanie wytrzymać jeszcze około roku.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-14 września metodą wywiadów telefonicznych, w oparciu o losową próbę numerów telefonów komórkowych na terytorium kontrolowanym przez ukraiński rząd. Przebadano 1023 obywateli Ukrainy w wieku 18 lat i starszych, którzy w momencie przeprowadzania sondażu mieszkali w ojczyźnie.

