W nowym sondażu zapytano Ukraińców o propozycje pokoju, jakie zaproponowały Europa oraz Rosja. Badanie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

Wynika z niego, że 75 proc. respondentów uważa "plan pokojowy" Rosji za całkowicie nieakceptowalny, 14 proc. uważa go za "trudny, ale ogólnie akceptowalny", a 3 proc. "z łatwością" poparłoby propozycję Moskwy. W przypadku tej wersji rozejmu odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 8 proc. ankietowanych.

Ukraińcy o propozycjach Rosji i Europy. Odpowiedzieli w sondażu

Ukraińców zapytano także o propozycje, jakie dla ich kraju ma Europa, a z którymi zgadzają się władze w Kijowie.

"Z łatwością" na plan krajów europejskich przystałoby 18 proc. respondentów, 56 proc. uważa go za "trudny, ale ogólnie akceptowalny", a całkowicie nie zgadza się z nim 15 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało w tym przypadku 12 proc. zapytanych osób.

W sondażu zapytano także Ukraińców o ocenę ewentualnej zgody na propozycje Rosji i Europy.

Gdyby rosyjski "plan pokojowy" stał się rzeczywistością, 65 proc. respondentów uznałoby go za porażkę Ukrainy, 6 proc. za "całkowity sukces", a 1 proc. za "raczej sukces". Według 19 proc. byłby to "częściowy sukces, częściowa porażka". Odpowiedź "trudno powiedzieć" w tym przypadku wskazało 9 proc. badanych.

W przypadku planu Europa-Ukraina 17 proc. ankietowanych uznałoby go "całkowity sukces", a 13 proc. za "raczej sukces". Z kolei za "częściowy sukces, częściową porażkę" uważałoby go 44 proc. respondentów, a kolejne 18 proc. za porażkę Ukrainy. Zdania w tej kwestii nie ma 7 proc. zapytanych osób.

Rosja ma "plan pokojowy" dla Ukrainy. Lista żądań

Portal Ukraińska Prawda wskazuje, co zawiera "plan pokojowy" wystosowany przez Rosję. Moskwa żąda, by Stany Zjednoczone i Europa zniosły wszelkie sankcje, język rosyjski uzyskał status oficjalny w Ukrainie, a kraj znacznie zredukował liczebność armii i ograniczył zbrojenia.

Kreml chce również, by Ukraina porzuciła chęć wstąpienia do NATO, a Zachód przestał dostarczać Kijowowi broń. Rosja chce też zyskać prawo decydowania, jakie gwarancje bezpieczeństwa będą udzielane Ukrainie i będzie jednym z krajów gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy.

Zgodnie z rosyjskimi żądaniami Ukraina miałby też wycofać swoje wojska z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontroluje oraz uznać Krym, obwody doniecki i ługański za część Rosji. Moskwa miałaby też zachować kontrolę nad okupowanymi częściami obwodu chersońskiego i zaporoskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-14 września poprzez wywiady telefoniczne z 1023 respondentami w wieku 18 lat i starszymi, którzy w momencie badania mieszkali na terytorium Ukrainy kontrolowanym przez ukraiński rząd. Błąd statystyczny nie przekracza 4,1 proc.

