Rosyjski "plan pokojowy". Ukraińcy zabrali głos w sondażu
Zdecydowana większość Ukraińców uważa "plan pokojowy" zaproponowany przez Rosję za całkowicie nie do przyjęcia, a niemal tyle samo zapytanych osób akceptuje propozycje, jakie w celu zakończenia wojny, wystosowały państwa europejskie - wynika z nowego sondażu. Według badania tylko 17 proc. obywateli Ukrainy zgadza się z rosyjską wersją rozejmu.
W nowym sondażu zapytano Ukraińców o propozycje pokoju, jakie zaproponowały Europa oraz Rosja. Badanie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.
Wynika z niego, że 75 proc. respondentów uważa "plan pokojowy" Rosji za całkowicie nieakceptowalny, 14 proc. uważa go za "trudny, ale ogólnie akceptowalny", a 3 proc. "z łatwością" poparłoby propozycję Moskwy. W przypadku tej wersji rozejmu odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 8 proc. ankietowanych.
Ukraińcy o propozycjach Rosji i Europy. Odpowiedzieli w sondażu
Ukraińców zapytano także o propozycje, jakie dla ich kraju ma Europa, a z którymi zgadzają się władze w Kijowie.
"Z łatwością" na plan krajów europejskich przystałoby 18 proc. respondentów, 56 proc. uważa go za "trudny, ale ogólnie akceptowalny", a całkowicie nie zgadza się z nim 15 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało w tym przypadku 12 proc. zapytanych osób.
W sondażu zapytano także Ukraińców o ocenę ewentualnej zgody na propozycje Rosji i Europy.
Gdyby rosyjski "plan pokojowy" stał się rzeczywistością, 65 proc. respondentów uznałoby go za porażkę Ukrainy, 6 proc. za "całkowity sukces", a 1 proc. za "raczej sukces". Według 19 proc. byłby to "częściowy sukces, częściowa porażka". Odpowiedź "trudno powiedzieć" w tym przypadku wskazało 9 proc. badanych.
W przypadku planu Europa-Ukraina 17 proc. ankietowanych uznałoby go "całkowity sukces", a 13 proc. za "raczej sukces". Z kolei za "częściowy sukces, częściową porażkę" uważałoby go 44 proc. respondentów, a kolejne 18 proc. za porażkę Ukrainy. Zdania w tej kwestii nie ma 7 proc. zapytanych osób.
Rosja ma "plan pokojowy" dla Ukrainy. Lista żądań
Portal Ukraińska Prawda wskazuje, co zawiera "plan pokojowy" wystosowany przez Rosję. Moskwa żąda, by Stany Zjednoczone i Europa zniosły wszelkie sankcje, język rosyjski uzyskał status oficjalny w Ukrainie, a kraj znacznie zredukował liczebność armii i ograniczył zbrojenia.
Kreml chce również, by Ukraina porzuciła chęć wstąpienia do NATO, a Zachód przestał dostarczać Kijowowi broń. Rosja chce też zyskać prawo decydowania, jakie gwarancje bezpieczeństwa będą udzielane Ukrainie i będzie jednym z krajów gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy.
Zgodnie z rosyjskimi żądaniami Ukraina miałby też wycofać swoje wojska z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontroluje oraz uznać Krym, obwody doniecki i ługański za część Rosji. Moskwa miałaby też zachować kontrolę nad okupowanymi częściami obwodu chersońskiego i zaporoskiego.
Sondaż przeprowadzono w dniach 2-14 września poprzez wywiady telefoniczne z 1023 respondentami w wieku 18 lat i starszymi, którzy w momencie badania mieszkali na terytorium Ukrainy kontrolowanym przez ukraiński rząd. Błąd statystyczny nie przekracza 4,1 proc.