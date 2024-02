Po porannym nabożeństwie odprawionym w warszawskim kościele seminaryjnym politycy przeszli przed pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie przed pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego. W trakcie przemarszu Jarosława Kaczyńskiego z grupą polityków PiS doszło do incydentu.

Kaczyński zaatakował. Incydent w trakcie miesięcznicy smoleńskiej

Na nagraniach, które trafiły do sieci widać, jak na drodze prezesa PiS stanęła grupa protestujących. Wykrzykiwali różne hasła. Na nagraniu słychać, jak jedna z osób zaczepia polityka słowami "gdzie jest wrak". W pewnym momencie prezes PiS wyrwał z rąk jednej z osób baner z napisem "Kłamstwo smoleńskie".

To kolejny incydent z udziałem prezesa PiS w trakcie miesięcznic smoleńskich w ostatnich miesiącach. 10 października polityk chwycił za jeden z wieńców, który stał przed pomnikiem smoleńskim, by potem go zniszczyć.