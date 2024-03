Gorąco na miesięcznicy smoleńskiej. Incydent z prezesem PiS

Incydent na miesięcznicy smoleńskiej. Poszło o wieniec

Zbigniew Komosa, warszawski przedsiębiorca składający w każdą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej wieniec, zapytany przez Polską Agencję Prasową o niedzielne wydarzenia na pl. Piłsudskiego, powiedział, że nie zadziało się nic nowego. - Jak zwykle, miał być przeprowadzony przemocowy atak na wieniec, który obywatele składają tu co miesiąc. Tym razem w wykonaniu posłów PiS - Marka Suskiego i Jarosława Kaczyńskiego - na ich nieszczęście uniemożliwiliśmy im to - powiedział przedsiębiorca.

- Staliśmy przy wieńcu, 'straż porządkowa 2024' próbowała nas stąd przepchnąć. Nie podobało im się to, że wieniec trafił pod pomnik - relacjonował. Przypomnijmy, że na tabliczce dołączonej do wieńca widnieje napis: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski".

Dodał, że następnie poseł PiS Marek Suski próbował zabrać wieniec. - Uniemożliwiono mu to. Było tłoczno i zrobiło się niebezpiecznie - dodał Komosa.

Incydent przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jest nagranie

Komosa zapewnił, że nikt z ruchu nie zamierzał nikogo atakować. - Atak przyszedł z drugiej strony. Wychodzi na to, że przez te sześć lat, gdy policja odgradzała nas w parku Saskim, trzymała nas w kordonach, i odgradzała nas od placu Piłsudskiego, kiedy Jarosław Kaczyński tu przychodził, to wychodzi na to, że policja chroniła nas przed Kaczyńskim, a nie Kaczyńskiego przed nami - stwierdził.