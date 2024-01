- Trzeba było zatamować potok podłości - mówił o zmianach w mediach publicznych minister kultury. Szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odniósł się w Sejmie także do słów polityków PiS, którzy nazywają go "pułkownikiem". - Traktują to słowo jak obelgę. Ja natomiast jestem dumny z tego, że jestem byłym wysokim oficerem. Dziś moim zadaniem jest ochrona kraju przed złem - mówił. Podkreślił, że "na tej drodze się nie cofnie".