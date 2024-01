W trakcie drugiego dnia drugiego posiedzenia Sejmu X kadencji posłowie pochylili się m.in. nad wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza . Wniosek ten złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości , przywołując przy tym działania zmierzające do "przejęcia mediów publicznych ".

Wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. W tle zmiany w mediach publicznych

Po debacie nad wotum nieufności na mównicy pojawił się sam Bartłomiej Sienkiewicz, który odpowiedział na formułowane w jego stronę zarzuty. - Musimy mieć świadomość, o co toczy się spór. Istota tego sporu zawiera się w dwóch nazwiskach: Paweł Adamowicz i Mikołaj Filiks - mówił minister Sienkiewicz. - To spór o życie i śmierć, sprawy fundamentalne, bo to media publiczne, publiczne tylko z nazwy, bo całkowicie zawłaszczone przez współczesną władzę, były współodpowiedzialne za ich tragedię - opisywał szef resortu.