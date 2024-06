Do decyzji odniósł się w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro . Polityk skrytykował działania ministerstwa i przy okazji uderzył w premiera Donalda Tuska oraz szefa MS Adama Bodnara.

Zbigniew Ziobro o działaniach Adama Bodnara. "Nie wystarczą już słowa"

"Reżim nie chce, by sędziowie uczciwie rozpoznawali wnioski o stosowanie i przedłużanie aresztów, dlatego pozbywa się sędziów 'niepewnych' " - napisał polityk.

"To praktyki państw totalitarnych" - ocenił Ziobro.

Zbigniew Ziobro "bardzo osłabiony". Nowe informacje o stanie zdrowia polityka

Polityk Suwerennej Polski Michał Woś został zapytany, czy Zbigniew Ziobro stawi się przed komisją śledczą ds. Pegasusa . W środę przewodnicząca Magdalena Sroka informowała, ż wyznaczono termin przesłuchania byłego ministra 1 lipca. Chodzi o zakup narzędzia do inwigilacji ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

- Wiem, że przeszedł kolejną operację. Jest bardzo osłabiony - powiedział na antenie TVP Info Woś. - Zadzwoniłem do niego już po tej operacji, czysto prywatnie zapytałem o stan jego zdrowia. Nie wiem, jaki jest plan leczenia, to już są decyzję pana ministra Ziobry - mówił.

Według Wosia lider Suwerennej Polski " chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, by wmówić, że wszyscy są inwigilowani".

Sam Zbigniew Ziobro deklarował wcześniej, że stawi się przed komisją śledczą. - Nie tylko chcę, ja oczywiście muszę - mówił. - Jak trzeba, to przyjdę o kulach wtedy do Sejmu i będę chciał i żądał, by składać zeznania w tej sprawie przed komisją śledczą - stwierdził.