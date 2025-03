Obecnego szefa MSZ najbardziej pozytywnie ocenia 34,1 proc. kobiet i 37,2 proc. mężczyzn . Największą sympatią cieszy się on także wśród osób w każdej klasie wielkości miejscowości, przy czym im większa miejscowość, tym poparcie dla polityka wzrasta.

Podobnie jest w przypadku wieku respondentów. Im starszy ankietowany, tym bardziej skłonny wskazać obecnego szefa MSZ. Wybiera go 15,3 proc. osób do 24. roku życia, podczas gdy w grupie powyżej 50 lat jest to już 47,7 proc. wszystkich głosów.