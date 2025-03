Koniec amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy? Konsekwencje mogą być bolesne

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa możliwość wstrzymania wszystkich obecnych dostaw pomocy wojskowej do Ukrainy - donosi "The Washington Post". Z kolei według "The New York Times" Biały Dom może zakończyć dalsze także pośrednie wsparcie dla Kijowa, jak choćby wymianę informacji wywiadowczych czy szkolenia wojskowe. Oba dzienniki powołują się na słowa przedstawicieli administracji Trumpa.