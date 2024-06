Poseł PSL grzmi o "sabotażu gospodarczym". Żąda reakcji premiera i służb

- Uważam, że w polskich spółkach energetycznych mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym (...) Mówię to z pełną odpowiedzialnością - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Marek Sawicki, poseł Trzeciej Drogi. - Chciałbym, żeby sprawdziły to służby bezpieczeństwa - dodał, wspominając o "niedokończonych" projektach Orlenu.