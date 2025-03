To właśnie te wyspy, które kojarzą nam się z rajskimi plażami i wymarzonymi wakacjami są najbardziej narażone na zniknięcie. Są to ulubione kierunki turystów, ale i te mniej znane, których nazwy mogą brzmieć obco. Znajdują się one przede wszystkim na Oceanie Spokojnym oraz na Oceanie Indyjskim.

W ciągu kilkudziesięciu lat prawdopodobnie dojdzie do tego, że takie wyspy jak Malediwy, Tuvalu, Kiribati, Wyspy Marshalla, Nauru, Vanuatu, czy niektóre z wysp Fidżi przestaną być zdatne do mieszkania.

Największym problemem tych miejsc pod kątem zmian klimatycznych jest ich ukształtowanie terenu . Są to wyspy nisko położone oraz atole, czyli wyspy koralowe. Takim regionom w najbliższym czasie nie zagraża jedynie sam fakt zalewania ziem, ale przede wszystkim przedostawania się słonej wody na tereny uprawne oraz do rezerwuarów wodny pitnej, której zasoby już teraz są ograniczone.

To właśnie sprawia, że takie wyspy przestają być miejscem, w którym człowiek może przetrwać. A to z kolei oznacza, że z terenów zagrożonych całkowitym zalaniem ludzie wyemigrują znacznie szybciej niż ich domy znajdą się pod wodą.

Mimo że w okolicach wysp Morza Bałtyckiego nie ma aż tak dużego zagrożenia, jakie możemy zaobserwować w regionach tropikalnych, to przewidywania naukowców nie są optymistyczne. Poziom wody do końca XXI wieku może wzrosnąć nawet o 1 metr .

W kontekście walki z globalnym ociepleniem i podnoszeniem się poziomu wód istotne są nie tylko działania na obszarach zagrożonych, ale współpraca między krajami nadmorskimi i edukacja społeczeństwa. Naukowcy zgodni są co do tego, że zmian klimatycznych nie da się całkowicie zatrzymać, ale można walczyć, by je złagodzić i uzyskać więcej czasu na adaptację do nowych warunków.