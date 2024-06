Czekaliśmy na nie cztery lata - tak o śledztwach ws. Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka mówili na konferencji politycy KO Dariusz Joński i Michał Szczerba. Były premier i b. szef KPRM podejrzewani są o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z zakupami w czasie pandemii COVID-19. - Politycy PiS wykorzystali pandemię do wzbogacenia się, do wyprowadzenia pieniędzy - podnosili politycy partii rządzącej. Do zarzutów odniósł się wcześniej Mateusz Morawiecki.