Jacek Bartosiak stopień doktora. Geopolityk zapowiada kolejne kroki

Decyzję podjęto po ponad roku od wybuchu afery w związku z doktoratem Bartosiaka. Z ustaleń serwisu Gazeta.pl wynika, że podstawą do podjęcia takiej decyzji były opinie ekspertów wchodzących w skład komisji powołanej przez ISP PAN w październiku ubiegłego roku.

Chodzi o opinie dwóch politologów - dr hab. Tomasza Kamińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Łukasza Fydereka z Uniwersytetu Jagiellońskiego - oraz prawnika dr hab. Mateusza Błachuckiego z PAN. "Wszyscy mieli opowiedzieć się za odebraniem Bartosiakowi stopnia doktora. Oficjalnie ich opinie nie mogą jeszcze zostać opublikowane, ponieważ wymaga to zgody wszystkich stron postępowania, ze względu na ochronę danych osobowych" - relacjonuje serwis.

Z nieoficjalnych ustaleń redakcji wynika, że najważniejsza jest tu opinia prawna dr hab. Błachuckiego . Dowodzi w niej, że Bartosiak miał przypisać sobie istotne fragmenty cudzej pracy. Oznaczałoby to, że doszło do wypełnienia przesłanek wskazanych w artykule 195 prawa o szkolnictwie wyższym i nauce , który dotyczy "stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora".

Jacek Bartosik: ISP PAN popełniło wiele poważnych błędów

W odpowiedzi na komunikat wspomnianej jednostki, Bartosiak wydał oświadczenie, które opublikował w mediach społecznościowych. "Rada Naukowa ISP PAN podjęła decyzję o odebraniu mi tytułu doktora. Nie jest to decyzja ostateczna. Będę się odwoływał i walczył do końca " - zapowiedział. Zdaniem Bartosiaka, w prowadzeniu jego sprawy "ISP PAN popełniło wiele poważnych błędów".

"Sama Komisja nie miała kompetencji, by zajmować się moją sprawą i działała w oparciu o nieodpowiednie podstawy prawne, poza wszelką procedurą" - podkreślił prawnik, dodając, że po powołaniu nowej komisji rolę biegłych "świadomie powierzono osobom stronniczym i nieobiektywnym".

Oświadczenie Jacka Bartosiaka. "Naruszenie prawa"

"Pytania im zadane prowadziły bardziej do ponownej merytorycznej oceny mojego doktoratu niż do zbadania kwestii plagiatu . Jeden z biegłych Komisji, jeszcze przed podjęciem się sporządzenia opinii, w mediach społecznościowych przesądził, że doktorat powinien mi być odebrany . Oparcie rozstrzygnięcia o takie opinie stanowi rażące naruszenie prawa. Dodatkowo z opinii jasno wynikało, że biegli nie rozumieją czym się różni plagiat od niepoprawnego cytowania " - tłumaczył Bartosiak.

W ocenie Bartosiaka, w ramach procesu zostały również naruszone jego prawa. Chodzi o to, że informacja o oddaleniu wniosku o wyłączenie biegłych oraz ostateczne stanowisko Komisji badającej sprawę zostało mu udostępnione w czwartek o godzinie 17:14. "Nie mogłem się do niego w żaden sposób odnieść, co stanowi kolejne naruszenie prawa" - wskazał.