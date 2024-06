Komisja ds. Pegasusa. Teresa Czerwińska przesłuchiwana

Jeszcze przed posiedzeniem przewodnicząca Magdalena Sroka (PSL-TD) stwierdziła, że to właśnie Czerwińską poproszono o "ekstraordynaryjny tryb zmian, które miały doprowadzić do tego, że przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie możliwe".

Sejm. Była minister finansów składa zeznania. W tle Fundusz Sprawiedliwości

Dopytywana, co wiedziała o zmianie planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości odpowiedziała, że należy ona do katalogu dość standardowych czynności.

Zmiana planu finansowania. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości do CBA

Była minister podkreśliła zarazem, że procedura wyglądała w ten sposób, iż dysponent zwracał się do szefa MF i przedstawiał uzasadnienia do tej zmiany planu.

- Następował często kontakt na poziomie departamentów merytorycznych, by wyjaśnić kwestie budzące wątpliwości i jeżeli były, wówczas dysponent formułował pismo w odpowiednim formularzu planistycznym do ministra właściwego do spraw budżetu i po analizie merytorycznej przez właściwy departament przedstawiał wniosek do ministra z odpowiednim uzasadnieniem i wówczas wydawana była zgoda na zmianę planu finansowego - tłumaczyła.