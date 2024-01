- Gratuluję panu, bo słyszałem, że wygrał pan jakiś konkurs w internecie - zwrócił się do byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka przewodniczący komisji do zbadania legalności tzw. wyborów kopertowych Dariusz Joński. - 300 tys. ludzi pana doceniło, gratuluję - mówił poseł KO. Polityk PiS po raz kolejny uzyskał tytuł Dzbana Roku, wyróżnienie przyznawane przez blog Make Life Harder oraz Michała Marszała w mediach społecznościowych. Czarnek w tegorocznym plebiscycie pokonał m.in. Grzegorza Brauna, zdobywając więcej głosów niż w wyborach do Sejmu.