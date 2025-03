Nowa wersja umowy mniej korzystna dla Kijowa? "Byliśmy gotowi podpisać"

Stany Zjednoczone przymierzają się do kolejnej umowy z Ukrainą w sprawie metali ziem rzadkich - informuje dziennik "Financial Times". Nowa wersja porozumienia ma gwarantować Waszyngtonowi większe uprawnienia w stosunku do pierwszej, której nie podpisano z powodu awantury prezydentów w Białym Domu. Strona ukraińska informuje, że była gotowa podpisać dokument podczas ostatnich negocjacji w Dżuddzie.