" Jesteś bezczelny " - zwróciła się do ministra rozwoju i technologii Anna-Maria Żukowska, dodając, że nie przygotował on "żadnej ustawy o mieszkalnictwie, która stanęłaby na rządzie".

Oburzenie Żukowskiej wynika ze słów Krzysztofa Paszyka, jakie padły podczas piątkowego wywiadu w RMF FM. Minister opowiadał w nim o programie "Klucze do mieszkania" i wyjaśniał, że będzie on realizowany dwoma ustawami, z których pierwsza - dotycząca budownictwa społecznego - miała zostać przyjęta we wtorek przez rząd.

Minister zaprzeczył, by program był wynikiem pomysłu Lewicy, a sugestie jej członków nazwał "nadużyciem". - To nie jest pomysł Lewicy, ich wykonanie, dementuję to. To projekt przepracowany przez MRiT wspólnie z ekspertami. Projekt dotyczący budownictwa społecznego to zbiór pomysłów pochodzących z ministerstwa - przekonywał.