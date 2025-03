- Mamy do czynienia z dwoma czynami działającymi zbiegowo - art. 231 par. 2 Kodeksu karnego ( Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - red.) oraz art. 265 par. 1 Kodeksu karnego ( Ujawnianie lub wykorzystanie informacji niejawnych - red.). Za popełnienie tego przestępstwa grozi odpowiedzialność karna od roku do 10 lat - dodał mjr. Maksjan.

W piątek rano polityk w mediach społecznościowych zwrócił się do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara . Zadeklarował, że "bez wahania zrobiłby to jeszcze raz".

- Nigdy, na całym świecie, w żadnym kraju nie zdarzyło się, żeby minister obrony w czasie pełnienia swojego urzędu ani później w jakikolwiek sposób ujawnił plany obronne własnego państwa i to w dodatku w sposób zmanipulowany tak, aby uderzyć we własną armią, we własny kraj - mówił reporterom Polsat News w Sejmie. Podkreślił, że sprawa ta powinna "zakończyć się wyrokiem dla Mariusza Błaszczaka, bo to nie tylko hańba, ale po prostu przestępstwo".