- Mamy najlepszą dzisiaj w Europie aplikację mObywatel. Dlaczego nie możemy cyfryzować dalej? (…) Dlaczego wszystkie badania lekarskie nie mogą być w naszej aplikacji? Dlaczego każdy z nas idąc do lekarza nerwowo szuka swoich badań z różnych przychodni? - pytał Brzoska. Jak zaznaczył, już dziś system opieki zdrowotnej umożliwia ładowanie danych do jednego miejsca.

Co o tym pomyśle myślą ci drudzy? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do szefa Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

- To bardzo dobry pomysł, który zwiększyłby świadomość pacjentów, jeśli chodzi o ich zdrowie i otworzył furtkę do poprawy całego systemu ochrony zdrowia w Polsce m.in. przez wprowadzenie porady diagnostycznej - mówi Interii Łukasz Jankowski, szef NIL-u.

Jak zaznacza, propozycja wpisuje się w postulat lekarzy dotyczący elektronicznej dokumentacji medycznej dostępnej z każdego miejsca w Polsce , a także dyrektywę unijną, która zakłada powszechną dostępność do danych medycznych na terenie UE, by w każdym kraju Europy, pacjent mógł precyzyjnie przekazać lekarzowi informacje o swoim zdrowiu.

- Konieczne byłoby wprowadzenie wszelkich możliwych zabezpieczeń, by dane nie wpadły w niepowołane ręce. Drugi problem to mnożenie wizyt w sytuacji, w której system pokazałby pacjentowi, że w danym badaniu jest przekroczona norma, choć z klinicznego punktu widzenia nie byłoby to istotne - mówi lekarz.

Ma jednak pomysł, co zrobić, by pacjenci sami nie zaczęli oceniać swoich badań bez fachowej wiedzy. - Potrzebne byłoby wprowadzenie porady diagnostycznej. W przypadkach wątpliwych to diagnosta laboratoryjny mógłby zinterpretować wynik i poinformować pacjenta w razie konieczności, by pilnie udał się do lekarza lub wykonał dodatkowe badania - tłumaczy Łukasz Jankowski.