Afera na Campus Polska Przyszłości 2024: silent disco

W niedzielny wieczór, podczas Campusu Polska Przyszłości 2024 w Olsztynie, doszło do kontrowersyjnego incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych i politycznych kręgach. W trakcie imprezy typu silent disco, uczestnicy, wyposażeni w słuchawki, bawili się do utworu Cypisa, który zawierał wulgarne odniesienia do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wideo z tego wydarzenia zostało opublikowane przez radnego warszawskiej dzielnicy Wawer z Koalicji Obywatelskiej, Mikołaja Wasiewicza, który później je usunął. Jednak nagranie zdążyło już zostać skopiowane i udostępnione przez innych użytkowników.