- Lewica jest po to, żeby przesuwać granice w różnych sprawach - mówił Włodzimierz Czarzasty na Campusie Polska Przyszłości. Polityk pokusił się o złośliwości względem szefa PSL. Tłumaczył, że związki partnerskie to nie są tylko związki homoseksualne i rodzi się w nich dużo dzieci. - Władek, czy ty to wiesz? - pytał retorycznie poseł. Czarzasty nawiązał również do wyniku Lewicy w wyborach europejskich. - Spieprzyliśmy je - powiedział w chwili szczerości.