"Protest Wolnych Polaków" przeszedł przez Warszawę

Nie wszyscy jednak wsłuchiwali się w tę melodię - naprzeciwko pomnika AK przy "Miasteczku Wolność" zgromadziła się niewielka grupa zwolenników obozu władzy. Z głośników puszczali inne piosenki, także te nawiązujące do "Strajku Kobiet" z 2020 roku. Wśród nich była Katarzyna Augustynek, znana szerzej jako babcia Kasia. Dla zachowania porządku namioty otoczył kordon policji.

Transparenty uderzały głównie w Donalda Tuska. "Władza idzie na rympał"

- W Polsce jest bezprawie. Nie można zmieniać państwa na drodze uchwały, potrzebna jest ustawa. Oni (rządzący - red.) oczywiście tego nie chcieli, bo zakładali weto prezydenta. Kto wie, być może by podpisał? Ale nie, władza idzie na rympał - tłumaczyła swoją obecność emerytka z Warszawy.

Dopytywana, skąd czerpie informacje stwierdziła, że TVP za rządów PiS nie oglądała , ale obecnie sprzeciwia się monopolizacji przekazu na rynku mediów ogólnopolskich. Do takich nie zaliczyła Telewizji Republika czy innych portali sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości , ponieważ w jej opinii są one zbyt mało rozpoznawalne.

- Teraz jest gorzej niż w stanie wojennym! Czołgi jeszcze nie wyjechały na ulice, ale to nie jest wykluczone - grzmiała kobieta.

Demonstrację zdominowały osoby starsze. Spotkałem jednak 16-latka

- Sprzeciwiam się rządom złodziejstwa i korupcji. Teraz jeszcze tego nie ma, ale ludzie, którzy ponownie doszli do władzy pokazali w przeszłości, jakie mają metody. Niedopuszczalny jest też sposób przejęcia mediów publicznych przy pomocy prywatnej firmy ochroniarskiej - usłyszałem.

W kwestii osadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przyznał jednak, że sprawa jest "zdecydowanie bardziej zawiła" , by jednoznacznie wyrokować w tym przypadku swoją opinię.

Przewodniczący Samoobrony wspiera Kamińskiego i Wąsika. "Afera gruntowa nie zabiła Leppera"

- Wydawałoby się, że jestem ostatnią osobą, która mogłaby stać tutaj w obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie ta afera go zabiła (afera gruntowa - red.), zabiła go seksafera w Samoobronie, zabił go TVN - oznajmił stanowczo Krzysztof Prokopczyk, trzymając w ręku transparent z politykami PiS, stylizowany na logo NSZZ Solidarność.