W Polsce mamy ponad 700 tys. strażaków-ochotników, którzy należą do ponad 16 tys. jednostek OSP. Wśród nich ponad 245 tys. strażaków-ochotników jest uprawnionych do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych. Część z nich, po przekroczeniu odpowiedniego wieku oraz zdobyciu doświadczenia, będzie mogła liczyć na specjalny dodatek do emerytury - świadczenie ratownicze.

Czym jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze z definicji przyznawane jest strażakom ratownikom OSP oraz ratownikom górskim. Prawo do niego przysługuje ratownikom, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet.

Co ważne, zgodnie z art. 16 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, wymagany jest bezpośredni udział w akcji. Nowelizacja przepisów dotyczących świadczenia została wprowadzona w 2025 roku i do definicji działań ratowniczych zaliczane są również szkolenia i ćwiczenia.

Z perspektywy ratownika ważne jest również to, że przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65., a przez kobietę 60. roku życia.

Ile wynosi świadczenie ratownicze? Wypłata z podpisem

Świadczenie ratownicze to dodatek do emerytury. Jego aktualna wysokość wynosi 273 zł. W 2024 r. było to 258 zł, a ta różnica wynika z faktu, że kwota wsparcia jest waloryzowana co roku.

Ta obecna obowiązuje do końca lutego 2026. Jak nietrudno obliczyć, strażak ratownik pobierający to dodatkowe świadczenie ma szansę dostać 3264 zł przez cały rok.

Główny warunek przyznania świadczenia ratowniczego to czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Te należy potwierdzić na piśmie. A co obowiązkowe, dla potwierdzenia składanego oświadczenia podpis muszą złożyć jeszcze trzy osoby, oczywiście nieprzypadkowe.

Przynajmniej jeden z sygnatariuszy musi być osobą w przeszłości pełniącą funkcje publiczne lub będącą zatrudnioną w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Staż pracy takiego sygnatariusza, przynajmniej częściowo, powinien pokrywać się z okresem uczestnictwa wnioskodawcy w akcjach ratowniczych.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek, który należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatku do emerytury w wysokości 273 złotych nie wypłaca ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczenie ratownicze wypłacane jest do 15. dnia miesiąca. Pieniądze trafiają na konto beneficjenta, a w grudniu 15 wypada w trzeci poniedziałek i wtedy należy spodziewać się przelewu.

Co ważne, świadczenie ratownicze jest wypłacane dożywotnio bez względu na wysokość emerytury. Przy jego przyznawaniu nie mają także znaczenia inne dodatki do emerytury.

