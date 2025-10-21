W skrócie Radosław Sikorski skomentował planowaną wizytę Władimira Putina na Węgrzech wskazując, że polskie sądy mogłyby żądać aresztowania rosyjskiego prezydenta na podstawie nakazu MTK.

Na wypowiedź Sikorskiego szybko zareagował rosyjski minister Siergiej Ławrow, zarzucając Polsce groźby wobec bezpieczeństwa prezydenta Putina oraz nawiązując do decyzji polskiego sądu ws. podejrzanego o wysadzenie Nord Stream.

Sławomir Mentzen z Konfederacji skrytykował wypowiedzi i działania polskiego rządu, zwracając uwagę na ich niekonsekwencję wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz potencjalne ryzyko związane z przechwytywaniem samolotu Putina.

Radosław Sikorski we wtorek w Radiu Rodzina został zapytany o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które ma odbyć się w Budapeszcie, i spekulacje, czy rosyjski dyktator mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski, w którą nie są wpuszczane rosyjskie samoloty.

W odpowiedzi Sikorski powiedział, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

Władimir Putin od 2023 roku jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, jako podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych.

Putin ma lecieć do Budapesztu. Sikorski o działaniu Węgier: Budzi niesmak

Od lutego zakaz lotu dla rosyjskich samolotów obowiązuje nad całym terytorium Unii Europejskiej - sytuacja ta wzbudziła spekulacje, którędy Putin mógłby udać się na Węgry. Pytany o tę kwestię Sikorski wskazał, że do tego kraju - będącego członkiem UE - można dolecieć z Rosji np. poprzez przestrzeń powietrzną Turcji, Czarnogóry i Serbii.

- Natomiast to, że członek UE, jeszcze zobowiązany przez MTK, zaprasza do siebie prezydenta Putina budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją - ocenił szef MSZ, przypominając, że "Węgry nie są pomocne", blokując wsparcie dla Ukrainy i nieustannie kupując duże ilości rosyjskiej ropy naftowej, mimo możliwości zakupu jej z innych źródeł.

Głośna wypowiedź Sikorskiego. Jest riposta Ławrowa

Na słowa ministra spraw zagranicznych Polski błyskawicznie odpowiedział szef rosyjskiej dyplomacji, który stwierdził, że "Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych".

- Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w polskiej przestrzeni powietrznej, jeśli zostanie on wysłany do Budapesztu, nie będzie zagwarantowane - mówił Siergiej Ławrow, cytowany przez prokremlowskie media.

Bliski współpracownik Władimira Putina przypomniał, że przed kilkoma dniami polski sąd wypuścił z aresztu podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. O ekstradycję Wołodymyra Żurawlowa wnioskowała strona niemiecka.

Ławrow zestawił decyzję sądu z wtorkową wypowiedzią Sikorskiego. - To bardzo wymowne przypadki - skwitował.

Na szczyt w Budapeszcie ma przylecieć Putin. Mentzen komentuje

Do wypowiedzi Radosława Sikorskiego odniósł się również lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Mam z tym dwa problemy" - napisał na platformie X.

"Przechwytywanie samolotu z prezydentem mocarstwa atomowego lecącego na rozmowy pokojowe z prezydentem innego mocarstwa atomowego wydaje się być dosyć ryzykowne" - zauważył.

Mentzen zwrócił uwagę na niekonsekwencję polskiego rządu, który w styczniu zgodził się na potencjalny przylot do naszego kraju, w związku z rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz, ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny premiera Izraela. Binjamin Netanjahu jest oskarżony o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.

"Dlaczego Polska w jednej sprawie zupełnie olewa MTK, a w innej chce się MTK słuchać, nawet ryzykując odwet ze strony Rosji? (pisownia oryginalna - red.)" - pytał retorycznie Mentzen.

