Akty dywersji na polskiej kolei. Nieoficjalnie: Znamy nazwiska podejrzanych

Podejrzani o akty dywersji na kolei w Polsce to Jewhienij Iwanow i Ołeksandr Kononow - ustaliła nieoficjalnie Interia, potwierdzając medialne doniesienia. Do zdarzeń doszło w dniach 15 - 17 listopada.

  • Prokuratura postawiła zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy podejrzanym o przeprowadzenie aktów dywersji na polskiej kolei.
  • Mężczyźni po dokonaniu sabotażu uciekli na Białoruś, a w związku z zagrożeniem katastrofą w ruchu lądowym oraz czynami na zlecenie rosyjskiego wywiadu grozi im dożywotnie więzienie.
  • W reakcji na wydarzenia wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE na kolei oraz zamknięto ostatni rosyjski konsulat w Gdańsku.
Jako pierwszy informację o tożsamości podejrzanych o akty dywersji podał Onet. Interia potwierdziła te doniesienia w swoich źródłach.

Jak usłyszeliśmy to dwaj obywatele Ukrainy - Jewhienij Iwanow i Ołeksandr Kononow. Po przeprowadzeniu dywersji mężczyźni uciekli na Białoruś.

Akty dywersji na kolei. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty

Podczas środowej konferencji prasowej prokuratura przekazała, że w związku z aktami dywersji, do których doszło na polskiej kolei w dniach 15 - 17 listopada, postanowiono o przedstawieniu zarzutów podejrzanym.

- Prokuratura postanowiła o postanowieniu podejrzanym zarzutów przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej - mówił prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

    Chodzi o zarzut dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym oraz używania materiałów wybuchowych.

    Za popełnienie wspomnianego przestępstwa grozi nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator Nowak nadmienił na konferencji prasowej, że podejrzani mężczyźni "nie byli karani w Polsce". Nasz kraj współpracuje w tej sprawie ze stroną ukraińską.

    Podejrzani o akty dywersji zbiegli na Białoruś. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt

    W rozmowie na antenie TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał w środę wieczorem, że złożono dwa wnioski do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych.

    Jednocześnie Korneluk zaznaczył, że sprawcy poszukiwani są przez polskie służby nie tylko na terenie Białorusi.

    Do aktów dywersji na trasie Warszawa - Dorohusk doszło w dniach 15 - 17 listopada. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w miejscowości Mika na Mazowszu zniszczony został tor kolejowy.

      Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb w województwie lubelskim pociąg musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

      Akty dywersji w Polsce. Wprowadzono trzeci stopień alarmowy na kolei

      Podczas przemówienia w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski ocenił niedawną dywersję jako "akt terroru państwowego". - Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną - zaznaczył.

      Niedługo później Sikorski powiadomił też, że w zawiązku ze wspomnianymi incydentami, podjął decyzję o "wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu, w Gdańsku".

      Z kolei premier Donald Tusk zdecydował we wtorek wieczorem o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych. Szef rządu podpisał w tej sprawie stosowne rozporządzenie. Alert będzie obowiązywał do 28 lutego 2026 roku.

