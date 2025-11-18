W skrócie MSZ podejmuje działania dyplomatyczne w sprawie wydania z Rosji i Białorusi osób podejrzanych o dokonanie ostatnich aktów dywersji na kolei.

Podejrzanymi są dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami.

Do aktów dywersji doszło w weekend. W jednym miejscu eksplozja zniszczyła tory, a w drugim uszkodzona została sieć trakcyjna.

Według rzecznika MSZ Macieja Wewióra, szef MSZ udzieli informacji na ten temat w środę po godz. 9 w Sejmie.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że udało się ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji na infrastrukturę krytyczną na linii kolejowej nr 7 Warszawa-Lublin i że jest to dwóch obywateli Ukrainy działających oraz współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami.

Przekazał, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu oddania Polsce osób podejrzewanych o zamach terrorystyczny na kolei.

MSZ wzywa Rosję i Białoruś do wydania sprawców sabotażu na kolei

- Teraz jadę do ministerstwa spraw zagranicznych, aby wykonać to, co zapowiedział pan premier, czyli proces wzywania Rosji i Białorusi celem uzyskania kontroli nad sprawcami - powiedział Sikorski dziennikarzom w Sejmie.

Dopytywany, czy to wezwanie będzie już na wtorek czy na inny termin, Sikorski odparł: "zobaczymy, to zależy nie tylko od nas".

Sikorski wyraził też zdziwienie zachowaniem niektórych posłów opozycji podczas wypowiedzi premiera Donalda Tuska, dotyczącego niedawnych aktów dywersji w Polsce. - Ta niezdolność do zachowania powagi - dawno nie byłem w Sejmie, bo nie jestem posłem - ale mnie zbulwersowała. Ja swoją wypowiedź przekażę państwu jutro - dodał.

Uszkodzone tory kolejowe. Premier: To były akty dywersji

Na trasie Warszawa - Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. We wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.

