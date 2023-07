Apel Pamięci. Prezydent: Ten plac widział najstraszniejsze wydarzenia

Jeszcze przed rozpoczęciem apelu na placu Krasińskich w Warszawie jedna z obecnych na miejscu osób zemdlała. Pomocy udzielał jej m.in. szef BBN Jacek Siewiera.

- Powstanie Warszawskie, ten jedyny w swoim rodzaju czyn zbrojny, jest dla nas w Polsce - wolnej, suwerennej, niepodległej - niezwykle ważną lekcją, jak trzeba dbać o ojczyznę, by trwała i przetrwała, co to znaczy bezpieczna ojczyzna i prawdziwa zdolność do zrealizowana starego, rzymskiego hasła "siłę wolno odeprzeć siłą". Ale żeby ją odeprzeć, to trzeba mieć siłę prawdziwą. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że jeśli mamy świadomość, że siły nam brak, a mimo to walczymy, to tym większe jest nasze bohaterstwo, ale prawdopodobieństwo naszego zwycięstwa jest wtedy niższe - mówił Andrzej Duda, którego wystąpienie zainaugurowało wieczorne uroczystości.

- To bardzo specjalne miejsce. 79 lat temu, nie dokładnie o tej porze, ale na przełomie sierpnia i września ten plac widział najstraszniejsze wydarzenia Powstania Warszawskiego. Dlatego stoi tu ten pomnik. Tu kiedyś był właz do kanału, który służył do ewakuacji Powstańców i ludności ze Starówki do innych dzielnic Warszawy. Jak co roku, w tych dniach oddajemy Powstańcom głęboki hołd - w ten sposób odniósł się do miejsca Apelu Pamięci.

Duda podziękował również wszystkim żołnierzom służącym aktualnie w polskiej armii.

- Głęboko wierzę, że odpowiedzialność ludzi biorących ster RP w swoje ręce jest wystarczająco poważna, by zrealizować zadanie silnej Polski. Mogę zapewnić, że będę realizować je, dopóki pełnię mój mandat - podkreślił prezydent.

Dodał, że głęboko wierzy w młode pokolenie. - Wielu w nich wątpi, ale młodzi ludzie mają polskiego ducha, niezwykle silnego (...), są tu z nami i patrzą na was. Jesteście dla nich wzorem ducha - mówił do Powstańców.

Msza z udziałem Powstańców i władz

Wcześniej z udziałem przedstawicieli władz państwowych, powstańców i mieszkańców stolicy odbyła się msza święta.

W liturgii, której przewodniczył ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz wzięli udział uczestnicy Powstania Warszawskiego, a także m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obecni byli też m.in. wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

Ołtarz stał na tle monumentalnego pomnika Powstania Warszawskiego przedstawiającego postacie powstańców.

Powstanie Warszawskie. Zawyją syreny

Z kolei w środę o godzinie 17 na 60 sekund uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Specjalny apel o godne uczczenie godziny "W" wystosowali powstańcy.

"Apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu, zatrzymali się w samochodach, przystanęli na chwilę na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych" - tak zaczyna się apel podpisany przez powstańców i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

- Apeluję o minutę ciszy, kiedy 1 sierpnia o 17 rozlegnie się dźwięk syren. To moment bardzo szczególny, kiedy w godzinie "W" zamiera cała Warszawa. Prosiłem innych samorządowców, by uczcili tę chwilę też u siebie i powoli staje się to ogólnopolską tradycją - powiedział prezydent Trzaskowski.

Powstanie Warszawskie - 79. rocznica

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Do walki w stolicy przystąpiło około 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 12-13 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 120-150 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.