1 maja, gdy premier ma zjawić się u prezydenta, to istotna rocznica - 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej . Spotkanie zaplanowano w godzinach porannych, a informację o nim głowa państwa przekazała podczas wystąpienia w Sejmie . Dokładna godzina będzie jeszcze ustalona między Pałacem Prezydenckim a KPRM .

20 lat Polski w Unii Europejskiej. "Prezydencja będzie miała ogromne znaczenie"

Nuclear Sharing. Na czym polega program NATO?

Nuclear Sharing to koncepcja polityczna w NATO, która zakłada udostępnianie głowic jądrowych państwom należącym do Sojuszu, lecz nie posiadającym takiego arsenału. O możliwym dołączeniu Polski do tego programu Duda mówił w rozmowie z "Faktem", w kontekście militaryzowania przez Rosję obwodu królewieckiego, jak również możliwego umieszczenia broni jądrowej na Białorusi.