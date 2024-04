- Nieustannie dostosowujemy naszą postawę nuklearną do potrzeb - przekazał rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. - Nie zaobserwowaliśmy jednak żadnych oznak przygotowań Rosji do użycia takiej broni - dodał. Słowa rzecznika są reakcją na wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o dołączeniu Polski do programu NATO Nuclear Sharing.