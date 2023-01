- Osobiście miałem satysfakcję, stojąc pod odsłoniętymi lwami, bo doskonale pamiętam, gdy z ministrem Michałem Dworczykiem załatwialiśmy tę sprawę w imieniu prezydenta i premiera - dodaje minister.

Poza wyraźnym kontekstem symbolicznym i historycznym prezydenci wszystkich trzech państw mówili też o przyszłych wyzwaniach. Andrzej Duda zapowiedział, że w Polsce zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

- Polska podjęła decyzję, że przekaże czołgi, ale by to zrobić skutecznie, potrzebne jest sformułowanie odpowiedniej jednostki. My tylu czołgów nie mamy, więc Polska w ten sposób otwiera budowę koalicji. Jeśli państwa, które mają Leopardy, przyłączą się do Polski, będziemy w stanie bardzo znacząco pomóc Ukrainie - podkreśla Kumoch.

Prezydencki minister zaznacza, że środowe spotkanie miało wymiar łączący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jednocześnie to sygnał ostrzegawczy dla potencjalnego agresora.

- Ani Polska, ani Litwa, ani Ukraina nigdzie się nie wybierają. Będą tu, gdzie są. Będą bronić swojej niepodległości, będą to robić w bliskiej współpracy. Jeśli ktoś chce dzielić Polskę, Litwę i Ukrainę, to jest skazany na porażkę. A głównie do tej pory zajmowała się tym Moskwa - przypomniał Kumoch.

Łukasz Szpyrka

