Jakub Kumoch przekazał współpracownikom, że kończy sprawowanie funkcji sekretarza stanu i szefa Biura Polityki Międzynarodowej "na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z naszymi ustaleniami sprzed paru miesięcy". W KPRP Kumoch pracował półtora roku.

Jak się okazuje, jego ostatnim zadaniem był zorganizowanie wizyty do Lwowa, a szczegółowo piszemy o niej w Interii . W liście do współpracowników Kumoch zdradza kulisy pożegnania z Pałacem Prezydenckim. Już w październiku miał zwrócić się do prezydenta z prośbą o powrót do służby zagranicznej. "Do wykonania pozostawał jednak szereg zadań, w tym najważniejsze - Lwów" - pisze Kumoch.

Następca Kumocha jest już wybrany

Co ciekawe, Kumoch w pożegnalnym liście mówi też, że Kancelaria Prezydenta znalazła już jego następcę, którego sam zaproponował. Tymczasem prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w noworocznym spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym. To właśnie w tym momencie dojdzie do pożegnania Kumocha, a jednocześnie zostanie wprowadzony jego następca.

"Cieszę się, że moim następcą zostanie wybitny fachowiec, z którym współpracowałem od lat, którego kandydaturę również ja Panu Prezydentowi doradzałem i którego niezwykle wysokie kompetencje gwarantują dynamiczną aktywność międzynarodową Prezydenta RP, a najważniejsze - niezmienność naszej linii wobec Ukrainy oraz polityki transatlantyckiej" - pisze Kumoch.

Kumoch tłumaczy powody pożegnania z Pałacem

Dlaczego Kumoch rezygnuje? Jak wyjaśnia, chodzi głównie o względy rodzinne i nowe wyzwania.

"Wspieranie Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich były dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi okazały się dla mnie i moich dzieci sprawą nie do przezwyciężenia. Nie udało mi się jej rozwiązać i musiałem dokonać wyboru między obecnym obowiązkiem wobec państwa oraz byciem ojcem. Ufam, że właściwego wyboru" - pisze Kumoch.

Prezydencki minister dodaje, że pisze te słowa, by "przeciąć plotki i spekulacje".

"Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za zrozumienie dla mojej sytuacji, która jest mu znana, za okazywane mi wsparcie i za powierzenie mi wkrótce nowego, odpowiedzialnego i niezwykle ciekawego zadania" - przekonuje.

Jakub Kumoch jest orientalistą i politologiem, ekspertem od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, a przede wszystkim dyplomatą. Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie, a od marca 2020 do lipca 2021 w Turcji. W lipcu 2021 roku rozpoczął pracę w Kancelarii Prezydenta.