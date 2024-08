"Zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 141 Kodeksu wykroczeń , zgonie z którym, kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo kary nagany - przez Sławomira Nitrasa , Adama Szłapkę , Mikołaja Wasiewicza oraz inne nieustalone osoby" - można przeczytać w zawiadomieniu do Komendy Miejskiej Policji w Olszynie podpisanym przez Romanowskiego - parlamentarzystę klubu PiS.

Campus Polska Przyszłości. Marcin Romanowski składa zawiadomienie do prokuratury

Na zakończenie polityk Suwerennej Polski poinformował, że w związku z obszernym materiałem dotyczącym zderzania, dostępnym w mediach społecznościowych, on sam rezygnuje z przesłuchania go w charakterze świadka .

Afera wokół silent disco na Campus Polska. Rafał Trzaskowski komentuje

- To jest festiwal, młodzi ludzie, to była dyskoteka o godz. 23:00. Ja nie wiem, co było puszczane na słuchawkach, bo ich wtedy nie miałem. Ale jak usłyszeliśmy, co było śpiewane, to poprosiliśmy, żeby tego nie robić - powiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Jak dodał: - Żałuję, że tak się stało, ale rozumiem emocje.