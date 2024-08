Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z wtorku 20 sierpnia, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska ma siedem dni od wpłynięcia pisma do SN na usunięcie z bazy orzeczeń decyzji nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej z lutego 2020 roku o bezterminowym zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie . O sprawie poinformował serwis oko.press.

W przeciwnym razie, jak czytamy, jeśli Manowska nie dotrzyma tego prawomocnego i wykonalnego orzeczenia grozi jej do 15 tys. złotych grzywny.

Sprawa Pawła Juszczyszyna. Wygrał z Małgorzatą Manowską

Decyzja Sądu Okręgowego to de facto podtrzymanie dotychczasowego postanowienia, wydanego w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w dniu 6 marca 2024 roku. Choć Małgorzata Manowska złożyła zażalenie od tej decyzji, nie zostało ono uwzględnione w drugiej instancji.

Serwis oko.press ocenił, że "to precedensowa w skali Europy egzekucja wobec osoby pełniącej funkcję I prezesa Sądu Najwyższego".

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna. O co chodzi?

Do zawieszenia Pawła Juszczyszyna doszło w 4 lutego 2020 roku za wykonywanie prawa europejskiego. Decyzję w sprawie wydała Izba Dyscyplinarna SN , która w 2022 roku została zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Mimo likwidacji, jej wyroki pozostają w obrocie prawnym.

Sędzia nie zgodził się z orzeczeniem i złożył pozew do Sądu Okręgowego w Olsztynie - stwierdził w nim, że opublikowana na stronie internetowej Sądu Najwyższego treść zawieszenia godzi w jego dobre imię. Choć w lipcu 2020 roku sąd przychylił się zaocznie do wniosku Juszczyszyna, to SN złożył sprzeciw od wyroku.