1 maja - 20. rocznica Polski w Unii Europejskiej

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską w 1988 roku. Z kolei formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej został złożony przez nasz kraj 8 kwietnia 1994 roku. Wstąpienie do UE poprzedziło uchwalenie około 270 ustaw dostosowujących polskie prawo do prawa panującego w Unii.

7 i 8 czerwca 2003 roku w Polsce odbyło się ogólnokrajowe referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 77,45 proc. głosujących opowiedziało się za dołączeniem Rzeczypospolitej Polskiej do UE. Niecały rok później, czyli 1 maja 2004 roku Polska, wraz z dziewięcioma innymi krajami (Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami) stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej .

Polska w Unii Europejskiej. 1 maja obchodzimy rocznicę

Wejście Polski do Unii Europejskiej przełożyło się na wiele zmian w takich kwestiach jak dostęp do unijnego rynku wewnętrznego, napływ wielu inwestycji zagranicznych, czy stworzenie nowych miejsc pracy. Co istotne, polscy obywatele mogą bez przeszkód mieszkać, pracować i uczyć się w krajach należących do Wspólnoty.